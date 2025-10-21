Potenza, occhio alle truffe! Ecco l’incontro aperto a tutti per riconoscere ed evitare le trappole più comuni

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è promossa da Poste Italiane in collaborazione con l’Unitre – Associazione Nazionale delle Università della Terza Età.
Con l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza digitale.
L’ incontro, che vedrà la partecipazione dell’ispettore Clemente Pepe per la Polizia Postale, vedrà coinvolti gli esperti in materia di prevenzione delle frodi e di Educazione Digitale di Poste Italiane che illustreranno ai partecipanti come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei propri dispositivi compresi quelli in uso nelle proprie abitazioni.
È inoltre previso uno spazio di approfondimento dedicato ai più giovani.
Sarà questa un’occasione per riflettere sull’uso degli strumenti digitali e sul supporto che gli adulti possono dare loro nell’acquisire gli strumenti necessari per crescere come cittadini responsabili in un’epoca in cui la vita quotidiana si intreccia sempre di più con il digitale.
L’evento avrà luogo presso mercoledì 22 ottobre presso il Centro Sociale di Malvaccaro di Potenza alle ore 17:30.