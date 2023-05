Avigliano: alla Polizia encomi speciali per il valore dimostrato sul campo! Ecco i nomi dei premiati

Ad Avigliano sono stati assegnati alla Polizia encomi speciali per il valore dimostrato sul campo.

Ecco i nomi dei premiati indicati dal Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Sono grato a questo corpo, come Sindaco e come cittadino di Avigliano, perché ne conosco perfettamente il valore e l’alto spirito di servizio.

Lo dico nel giorno in cui la Giunta Comunale ha riconosciuto l’Encomio solenne al Comandante della Polizia Locale Dott. Marco Orlando, all’Isp. Superiore di Polizia Locale Rosaria Galasso e all’Agente di Polizia Locale Maurizio Fernicola, per essersi distinti per valore, coraggio e abnegazione durante l’operazione di Polizia che l’8 maggio scorso ha consentito di evitare gravi e fatali conseguenze per la salute di un nostro concittadino, di fatto limitandone gli effetti tragici.

Complimenti ragazzi, a ciascuno di voi, per ciò che fate ogni giorno a servizio della comunità”.

