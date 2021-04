Bardi: “Astrazeneca sicuro, in Basilicata nessuna criticità. Pfizer e Moderna per i più fragili”. Ecco i dettagli

Scrive il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Sono stati comunicati i dati di 1610 persone che ieri non sono riusciti a prenotare: in tanti, in queste ore, hanno già provveduto a fissare una nuova prenotazione.

Coloro che non riescono ad accedere devono comunicare CF (Codice Fiscale) e numero di tessera sanitaria al numero verde 800 00 99 66.

Come sapete, il vaccino Astrazeneca è stato consigliato dal Ministero della Salute per gli Over 60 e per le seconde dosi.

Tale vaccino è sicuro e in Basilicata non abbiamo riscontrato nessuna criticità.

Ribadisco che per i cittadini ‘fragili’ e quelli con patologia sono stati e saranno somministrati Pfizer e Moderna.

PS: anche YouTrend riconosce la bontà del nostro lavoro ma tanto c’è ancora da fare”.

