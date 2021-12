Basilicata, coltivazione della canapa: 40000 euro per un progetto pilota! Ecco i dettagli

“Nei giorni scorsi abbiamo espresso soddisfazione per le sinergie che si stanno sviluppando attorno alla riscoperta della risorsa canapa plaudendo alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Coldiretti Matera ed il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) di Enea.

Oggi siamo felici di vedere i primi passi concreti della legge regionale da noi promossa durante la scorsa legislatura.

Nella seduta di Giunta dello scorso 3 dicembre è stata approvata la sottoscrizione dello schema di convenzione tra Regione Basilicata ed ALSIA sulla base della L.R. n.42 del 28.11.2018 relativa alla ‘Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) per scopi produttivi e ambientali’”.

Lo sostiene il consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino che aggiunge:

“Per questa fase sono stati stanziati 40 mila euro che serviranno per il progetto pilota ‘Opportunità Canapa’.

L’obiettivo è quello di promuovere e favorire il ripristino della coltivazione della canapa industriale sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché specie vegetale in grado di ridurre l’impatto ambientale in agricoltura, recuperare le terre incolte, disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile. Inoltre, si intende favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale.

Ci auguriamo di essere di fronte al primo passo di una lunga serie che farà della canapa uno degli asset più importanti del comparto agricolo regionale e nazionale.

Seguiremo gli sviluppi di questo progetto pilota con un occhio attento, alla luce delle opportunità che si prefigurano anche grazie ai fondi del PNRR nonché alle iniziative ed ai suggerimenti degli operatori del settore”.

