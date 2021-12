Potenza: Pediatri in marcia per vincere il Covid e per un mondo migliore! L’iniziativa

La Società Italiana di Pediatria (SIP) parteciperà, con la Presidente nazionale prof.ssa Annamaria Staiano ospite d’onore, all’evento del prossimo 16 dicembre, in concomitanza dell’avvio della vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni.

L’evento vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli 11.000 pediatri iscritti alla SIP per celebrare il Natale e per lanciare la Missione Umanitaria ‘GIOVANI PROTAGONISTI DELLA LOTTA ALLA PANDEMIA PER UN MONDO MIGLIORE’.

L’iniziativa parte dalla Basilicata per coinvolgere tutte le regioni con l’obiettivo di fare dell’Italia il primo Paese a misura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, puntando su un patto generazionale attraverso l’inserimento nella programmazione nazionale e regionale dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, promosso dalla Regione Basilicata, d’intesa con l’UNICEF, e sottoscritto da MIUR USR, Garante dell’Infanzia e Consigliere Nazionale e Regionale di Parità, con il coinvolgimento di oltre 40 partners, a cui ha aderito la Società Italiana di Pediatria, grazie alla sensibilità del prof. Pietro Ferrara dell’Università Campus Bio-Medico Roma, Segretario nazionale del Gruppo di Studio SIP ‘I diritti dei bambini’ e personalità di grande professionalità ed umanità che ha creato i presupposti e le condizioni per la cooperazione tra la SIP e la Regione Basilicata.

L’Accordo è incentrato su un Modello di Sviluppo Eticosostenibile ispirato ai principi universali, al rispetto delle persone e dell’ambiente, all’Educazione all’Arte di Vivere per trasformare il modus vivendi in Ars Vivendi, e al valore fondamentale dell’Amore per garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la parità in ottica di genere, per vincere il covid-19, promuovendo stili di vita più sani ed armoniosi attraverso la Cultura e l’Arte per fare della Vita la più grande Opera d’Arte.

La presidente nazionale prof.ssa Staiano ricorda:

“La Società Italiana di Pediatria nata nel lontano 1898 ha, attualmente, circa 11.000 iscritti.

Iniziative come quelle previste nell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura sono in linea con la missione della SIP, che è quella di promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell’adolescente, di ogni cultura ed etnia difendendone i diritti nella società sin dal concepimento.

La tutela della salute e del benessere psicofisico dei bambini coinvolge, come ben evidenziato nella iniziativa natalizia del 16 dicembre, tutte le figure che ruotano attorno al mondo dell’infanzia, dalla scuola alle famiglie.

In questo particolare momento i pediatri, in virtù del rapporto fiduciario con le famiglie, sono accanto ai genitori per fugare i dubbi sulla vaccinazione Covid-19 per la fascia di età 5- 11 anni, contrastando le fake news”.

Il Prof. Pietro Ferrara afferma:

“Abbiamo aderito all’Accordo della Regione Basilicata in quanto principi e finalità presentano notevoli affinità con la nostra Mission, a partire dalla comune rilevanza data alla funzione fondamentale dell’allattamento al seno, ritenuto fonte della Regola Aurea della Pedagogia.

Il nostro sforzo congiunto è teso a favorire la Salute e il ben Essere delle Bambine e dei Bambini ben consapevoli che sono loro il nostro più grande tesoro e che, come indica la prima Lezione Sapienziale dei Laboratori Emozionali dell’Accordo, è necessario fare tutto con Amore per vivere con Felicità”.

All’evento che è stato organizzato dall’I.C. Domenico Savio di Potenza con il coordinamento della Regione, sono, inoltre, stati invitati come ospiti d’onore:

l’On. Roberto Speranza, Ministro della Salute;

il Gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dell’evento e dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, sottolinea:

“Siamo profondamente grati e onorati del prestigioso riconoscimento giunto dalla Società Italiana di Pediatria con l’annuncio della partecipazione all’evento del prossimo 16 dicembre ben consapevoli dell’autorevolezza di un’istituzione che rappresenta una delle eccellenze italiane.

L’autorevole adesione è un’ulteriore garanzia per l’efficacia delle attività e delle azioni previste nell’Accordo regionale per avviare un processo di Rinascenza culturale ed economica con il coinvolgimento attivo dei giovani, delle scuole, dei pediatri e di tutte le componenti sociali.

Per questo è necessario investire su un modello educativo esemplare da trasmettere alle nuove generazioni per offrire concreti esempi per affrontare e superare gli ostacoli e vincere paure e ansie e, nel contempo, per realizzare i Sogni e soddisfare i bi/Sogni al fine di costruire un Mondo Migliore per il superamento delle disuguaglianze, l’affermazione dei diritti dei giovani, il contenimento dello spopolamento delle aree interne, l’abbattimento delle disuguaglianze di genere e l’inclusione sociale per il raggiungimento del Bene Comune e di una più alta e diffusa Qualità della Vita”.

