Basilicata: Piano trasparenza e corruzione, aperta la consultazione: ecco come inviare le vostre proposte

Avviata sul portale del Consiglio regionale della Basilicata la consultazione pubblica ai fini dell’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2020/2022 che sarà approvato entro il 31 Gennaio dall’Assemblea consiliare.

Al fine di consentire il massimo coinvolgimento e garantire una partecipata definizione delle misure per prevenire fenomeni corruttivi e facilitare la fruizione delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente, coloro che ne abbiano interesse, cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, realtà operanti sul territorio, possono inviare al responsabile per la prevenzione della corruzione e/o al responsabile per la trasparenza osservazioni e/o proposte che saranno valutate in sede di aggiornamento del PTPCT.

Il Piano Trasparenza ed Anticorruzione 2019/2021 del Consiglio regionale è consultabile all’indirizzo:

https://consiglio.basilicata.it//pagina_base.html?sub_menu_id=200970&detail_sub_menu=202451§ion_id=202451&prev_page_id=200970&prev_sub_menu=200969

Gli interessati possono trasmettere le proposte, relative ai soli ambiti e materie di trattazione del PTPCT, inviando l’apposito modulo, debitamente sottoscritto, entro e non oltre il giorno 23 Gennaio 2020, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

trasparenza.consiglio@regione.basilicata.it;