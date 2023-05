Basilicata, piogge intense di maggio: attiva piattaforma per segnalazioni. I dettagli

Come previsto dalla procedura ed in funzione di una possibile richiesta di riconoscimento presso il MAFAS dello stato di calamità per piogge intense del mese di maggio, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata ha attivato sulla piattaforma SIARB il modulo per le segnalazioni al quale si accede tramite SPID tramite il seguente link:

agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-agricoltura/assegnazione-indennizzi-per-danni-da-calamita-naturali/

Spiega la Direzione generale per le Politiche agricole:

“Le segnalazioni la cui scadenza per la presentazione è fissata per il 21 giugno 2023, non costituiscono alcuna richiesta formale di ristoro che sarà possibile inoltrare solo successivamente ad un eventuale riconoscimento della calamità da parte del Ministero”.a

