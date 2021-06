Basilicata, rifiuti abbandonati: in arrivo fondi per i Comuni! Ecco i dettagli

Il Dipartimento regionale all’Ambiente sta procedendo all’emissione delle determinazioni di impegno della spesa a favore dei Comuni beneficiari del bando volto a prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada o in altre zone non idonee.

Per questo scopo, il governo regionale ha stanziato oltre 3 Milioni di euro.

Sono 100 i Comuni in graduatoria.

Finanziati i progetti per la realizzazione di sistemi di controllo ma anche la rimozione dei rifiuti abbandonati e la bonifica delle aree pubbliche o di interesse pubblico.

Commenta l’assessore regionale Gianni Rosa:

“Il Dipartimento sta promuovendo una serie di azioni per incoraggiare il corretto conferimento dei rifiuti urbani insieme ai centri di raccolta comunali e intercomunali.

Con questo avviso abbiamo voluto incentivare il senso di responsabilità dei cittadini e la vigilanza degli enti preposti.

Tanti Comuni hanno risposto, a dimostrazione del fatto che è sentita l’esigenza della tutela del bene pubblico.

L’abbandono dei rifiuti per strada o altrove è un comportamento incivile e pericoloso per l’ambiente e come tale va represso”.

