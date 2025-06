Basilicata, tragico incidente: un uomo ha purtroppo perso la vita

Nella notte di oggi, 3 giugno 2025, alle ore 01:40 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera che opera presso il distaccamento di Policoro è stata impegnata per le operazioni di messa in sicurezza del tratto di strada della Saurina SP2 km 4+100 chiuso al traffico per circa 3 ore a causa di un incidente stradale fra due vetture: una Fiat Punto ed una Fiat 500 entrambe con 2 occupanti.

Nella Fiat punto un uomo di 60 anni, nato a Stigliano che ha perso la vita ed una donna di San Mauro forte di 54 anni ricoverata presso il nosocomio di Villa d’Agri; nella Fiat 500 due ragazzi, entrambi di Stigliano dell’età di 20’anni, anch’essi ricoverati in ospedale.

Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri, l’ACI e due ambulanze del 118.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.