Bonus e pensioni, il mese di ottobre sarà ricchissimo: ecco tutte le date Inps

Per visualizzare l’importo si può visitare il sito ufficiale INPS e controllare gli importi.

Ad Ottobre sono stati resi disponibili gli aumenti dell’anticipo della rivalutazione 2023 che incrementerà gli assegni del 2% (per le pensioni che non superano i 2,692 euro di reddito mensile) e di assisterà anche all’aggiunta dello 0,2% per ricalibrare la pensione al livello di inflazione attuale, unendo anche tutte le mensilità che hanno preceduto il ricalcolo.

Oltre alle pensioni, nel mese di Ottobre saranno disponibili anche l’assegno unico e universale, l’RDC, la Naspi ed il bonus da 200 euro stabilito dal governo uscente.