Brutto incendio ad Avigliano! Ecco l’intervento

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna, alle ore 12.00 circa, sono intervenuti per incendio in una frazione di Avigliano (Pz).

Arrivati in contrada Bancone di Sotto, hanno trovato un fienile avvolto dalle fiamme.

All’interno un cavallo che il proprietario è riuscito tempestivamente a trarre in salvo.

Sulle origini dell’incendio ci sono indagini tecniche a cura del personale intervenuto, durante le operazioni di spegnimento è stata messa in sicurezza tutta l’area e salvaguardato un fabbricato attiguo che non ha riportato danni sostanziali.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed un’autobotte, per un totale di sei unità.

Sul posto anche la Polizia Locale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)