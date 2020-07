Corleto Perticara sigla accordo con Total: nelle casse del Comune risorse per attività, famiglie e nuova occupazione! I dettagli

Risultato storico per Corleto Perticara (PZ).

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Durante la mattina del 16 Luglio, presso gli uffici di Potenza della Total E&P Italia, il Sindaco del comune di Corleto Perticara, Antonio Massari, ha siglato insieme alla società francese un atto notarile, con il quale la Total si impegna a versare nelle casse del comune lucano 1.000.000 € di anticipazioni royalties, inizialmente previste solo a partire dal mese di giugno 2021.

L’accordo siglato prevede l’anticipazione di 1.000.000 € di royalties suddiviso in tre tranche, a partire dalla firma dell’atto.

Ad oggi entreranno nelle casse del comune circa 341.000 €”.

Il Sindaco ha dichiarato:

“È un risultato storico per l’intera comunità.

Siamo orgogliosi di essere uno dei primi comuni in grado di sbloccare e portare sul territorio risorse ingenti destinate a sostenere le attività economiche, migliorare la qualità della vita dei cittadini e generare nuova occupazione.

Voglio ringraziare la Total per aver accettato l’accordo.

Questo denaro consentirà al comune di avviare diversi progetti, alcuni pronti ormai da anni e in attesa di finanziamento, che ci permetteranno di dare un sostegno economico a fondo perduto alle aziende colpite dal Covid-19, importanti contributi alle famiglie e soprattutto creare nuova occupazione.

Nell’immediato saranno assunte circa 100 persone locali.

Il premio ad un duro lavoro: generare in una piccola realtà un’importante occupazione non legata al Centro Olio Tempa Rossa.

In un momento in cui la ‘fuga di cervelli’ è all’ordine del giorno e l’unica speranza per i nostri giovani è quella di avere un posto di lavoro nell’indotto Total, abbiamo creato una valida e concreta alternativa.

Queste iniziative ci fanno ben sperare per il futuro della nostra Regione e ci ricordano che onestà e determinazione legate ad una buona politica possono ancora portare speranza e benefici per tutti e non solo per pochi”.

