Coronavirus a Potenza: attivato un conto corrente per sostenere l’attività della Protezione Civile comunale! I dettagli

Il Comune di Potenza:

“ha attivato un conto corrente per le donazioni per l’emergenza COVID-19 da destinare alla Protezione Civile Comunale per le attività messe in campo in collaborazione con il Comune stesso.

Le donazioni possono avvenire attraverso bonifico bancario sia dall’Italia che dall’estero sul seguente conto corrente:

Intestatario: Protezione Civile Potenza

Istituzione bancaria: Poste italiane S.p.A.

IBAN: IT82 G076 0104 2000 0104 9375 874

Causale: Emergenza Coronavirus Potenza”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)