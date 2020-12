Coronavirus Basilicata: 60 nuovi positivi residenti in Regione, 8 a Potenza. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 15.12.2020, ORE 10.00, in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati in data 14 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 922

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 64

Tamponi negativi: 858

RICOVERATI N. 117

DECEDUTI:

Accettura (MT)

Matera (MT)

Melfi (PZ)

Muro Lucano (PZ)

Venosa (PZ)

POSITIVI TOTALI N. 64

60 i positivi residenti e sono così distribuiti:

8 Avigliano

4 Bella

1 Bernalda

1 Brienza

2 Castelgrande

1 Castelsaraceno

5 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Lagonegro

1 Marsico Nuovo

5 Marsicovetere

3 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Montescaglioso

4 Muro Lucano

2 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

8 Potenza

1 Rapolla

2 Rapone

1 Ripacandida

1 Salandra

1 Scanzano Jonico

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Piemonte (in isolamento domiciliare a Bella)

1 Pakistan (in isolamento domicilare a Irsina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

1 Puglia

1 Lazio

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 45:

1 Avigliano

1 Corleto Perticara

1 Episcopia

2 Laurìa

1 Lavello

3 Marsicovetere

6 Melfi

1 Oppido Lucano

3 Pignola

1 Policoro

2 Potenza

1 Rapolla

8 Rionero in Vulture

1 Rivello

4 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

2 Satriano di Lucania

6 Venosa

Guariti domiciliati in Regione Basilicata ma residenti in altra Regione n. 1:

1 Campania (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI N. 5.975

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.858

DECEDUTI RESIDENTI N. 209

GUARITI N. 3.112

NOTE: da verifica effettuata sui positivi del giorno 14 c.m., sono da aggiungere al computo dei residenti positivi totali n. 2 cittadini di nazionalità estera residenti a Venosa.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)