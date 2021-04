Coronavirus Basilicata: anche questi ragazzi potranno ricevere il vaccino a domicilio! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Angsa Basilicata (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) firmato da Giuliana Lordi.

“In riferimento alle lettere inviate alle direzioni generali e sanitarie dell’Asp e dell’Asm in merito alle vaccinazioni anti-Sars-Cov-2/Covid-19 per i soggetti con disturbo dello spettro autistico e da cui non abbiamo ricevuto alcuna risposta, vogliamo ringraziare il Presidente della regione Vito Bardi, per aver preso personalmente in considerazione la nostra richiesta.

I nostri ragazzi che avranno difficoltà a vaccinarsi in presenza, ci ha assicurato il Presidente, potranno chiedere la domiciliare, tramite la prenotazione in piattaforma di Poste”.

