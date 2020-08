Coronavirus, in provincia di Potenza nuovo positivo

Nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Potenza.

A renderlo noto è il primo cittadino di Calvello, Maria Anna Falvella, che spiega:

“Vi informo che ho appena avuto la conferma che tra i tamponi fatti negli scorsi giorni a Calvello purtroppo si è verificato un caso di positività.

Sono stata al telefono sia con la persona, che sta bene ed è completamente asintomatica, sia con il medico referente di area per la Asp.

Nelle prossime ore stileranno la lista dei contatti della persona e spero già domani riusciranno a fare il tampone a tutti i contatti stretti e a rifare il tampone alla persona risultata positiva, nella speranza che sia un falso positivo come tanti che si sono verificati altrove.

Invito tutti alla prudenza e al necessario rispetto delle norme nonché delle persone coinvolte che ora certamente vivono un momento molto difficile e hanno bisogno della nostra solidarietà e non certo di biasimo.

Mi raccomando cerchiamo di mantenere la calma e di rispettare le norme di distanziamento e di disinfezione nonché di indossare la mascherina, vedo troppe persone in giro che neanche la portano con sé e questo certamente non va bene.

Non facciamo partire la caccia alle streghe, per favore, in un momento come questo abbiamo bisogno di lucidità non di paura”.