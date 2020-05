Coronavirus: nuovo caso positivo a Lavello!

Novità a Lavello sul fronte Coronavirus.

La scorsa settimana vi abbiamo informato dei due cittadini risultati positivi ma asintomatici, già in condizioni di isolamento.

Oggi, a seguito di nuovi aggiornamenti, la nostra Redazione ha contattato l’Amministrazione Comunale che ci ha confermato la presenza di un nuovo caso di contagio.

Come accennato in data odierna, si tratta di una giovane (anch’essa asintomatica) proveniente da Torino, in quarantena dal primo giorno di arrivo come da protocollo.

Sottoposti a tampone anche i suoi familiari.

Seguiranno aggiornamenti.a

