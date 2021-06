Dal Sindaco di Potenza importante riconoscimento per i militari della Marina: “La nostra città è anche un po’ vostra”. Le foto

Come anticipato, questa mattina, presso l’area attrezzata del Qatar, il Sindaco di Potenza Mario Guarente e il responsabile della Protezione civile di Potenza Pino Brindisi hanno consegnato un attestato di benemerenza per il lavoro svolto in questi nove mesi a tre militari della Marina Militare, benemerenza che verrà consegnata anche alle altre 12 unità che si sono avvicendate con grande professionalità, passione e umanità dal mese di novembre dello scorso anno ad oggi.

Il responsabile della protezione civile, Pino Brindisi, ha dichiarato:

“L’impegno della Marina Militare nel drive Through, svolto nell’ambito Nella campagna IGEA, terminerà il 30 giugno prossimo ed è doveroso ringraziare ciascuno di loro per il contributo caratterizzante fornito, che rimarrà impresso nella storia della nostra città.

La collaborazione con la Protezione civile ha unito ancor di più gli Organismi dello Stato impegnati nella emergenza epidemiologica COVID-19″.

Così il Sindaco Mario Guarente:

“Questa mattina, con la Protezione civile comunale di Potenza, abbiamo consegnato alcune benemerenze agli uomini della Marina Militare che, dopo diversi mesi di lavoro straordinario a servizio della nostra comunità, torneranno nelle loro sedi.

Nei forti abbracci e nelle lacrime di quei militari, tristi perché lasciavano la nostra città, ho scorto la straordinaria passione di uomini che hanno messo il cuore accanto alla divisa dello Stato che rappresentano.

Cari uomini della Marina Militare, cari Amici, la nostra città, ormai anche un po’ vostra, vi sarà per sempre grata per lo straordinario lavoro che avete fatto e per averci aiutato a superare pesi e difficoltà.

Grazie grazie grazie, che possiate avere sempre il vento in poppa”.

