Dalla Basilicata a Roma: solo in stazione, 90enne spaventato chiede aiuto! Gli agenti…

Qualche giorno fa, a Roma Termini, agenti della Polizia di Stato del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria sono stati avvicinati da un 90enne che chiedeva aiuto, in evidente stato di agitazione.

Pare che l’uomo avesse trascorso la notte fuori, non essendo riuscito a fare ritorno presso il suo alloggio in una casa di cura in provincia di Matera, poiché aveva perso il bus.

I Poliziotti, nel dargli conforto, gli hanno fornito dei generi di sostentamento, affinché potesse affrontare il viaggio di ritorno serenamente.

Una volta accompagnato alla Stazione dei Bus di Roma Tiburtina, il 90enne è partito rifocillato e rincuorato dalla presenza degli agenti.