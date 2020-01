Don Uva Potenza: queste le precisazioni sull’impianto di riscaldamento

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ufficiale di “Universo Salute Opera Don Uva”:

“in merito a quanto riportato da alcuni media in Basilicata, si comunica che la notte scorsa è stato ripristinato l’impianto di riscaldamento presso la ns. sede di Potenza.

Il problema evidenziato ha riguardato lo scambiatore dell’impianto dell’intero Centro che, non lavorando a regime, non è stato in grado di produrre calore sufficiente per tutti gli ambienti di degenza, con la conseguente necessità di fare ricorso alla dotazione di stufe alogene al fine di implementare la suddetta carenza.

Il problema tecnico, preso immediatamente in carico, è stato dunque risolto a stretto giro”.