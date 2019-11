È a Melfi il liceo scientifico migliore della Basilicata! Questi i risultati di un prestigioso studio nazionale

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi si piazza al primo posto nella classifica dei Licei Scientifici migliori della Basilicata.

A confermarlo sono i ricercatori della fondazione Agnelli, nell’edizione 2019-2020 di Eduscopio.

Il Liceo Federico II si distingue per l’alta percentuale di diplomati in regola (che hanno, cioè, conseguito il diploma in cinque anni senza bocciature) e per gli ottimi risultati universitari.

Il dirigente scolastico, prof. Michele Corbo, commenta così:

”La media del voto di diploma è uguale alle altre scuole, ma i risultati universitari sono di gran lunga più alti, ne consegue che i nostri alunni, anche se a parità di punteggio del voto di maturità, escono dalla scuola più preparati e più capaci di affrontare qualsiasi percorso universitario.

Siamo orgogliosi del fatto che la valutazione di Eduscopio premi ogni anni l’impegno di tutta una scuola che, con serietà e professionalità, porta avanti il difficile e delicato compito di educare i giovani al domani”.

Facciamo i complimenti alla scuola melfitana per contribuire allo sviluppo della nostra regione.