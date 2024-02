Elezioni regionali: il progetto alternativo per la Basilicata del nuovo polo civico “Lucani Uniti”

“Unire Potenza e Matera”: è questo il principale obiettivo del nuovo polo civico “Lucani Uniti”, che parteciperà alle prossime elezioni regionali con proprie liste, e che è stato presentato stamani, a Potenza.

L’avvocato Leonardo Pinto ai giornalisti ha detto:

“Unire per la prima volta nella storia lucana i due capoluoghi abbattendo quel campanilismo che non è utile alla Basilicata.

Il nostro è un polo che, nello scenario politico regionale, è espressione della società civile con un progetto alternativo al centrodestra e al centrosinistra sia per contenuti sia per modo di far politica e, soprattutto, per la corretta applicazione della Costituzione Repubblicana.

Sono due i capisaldi per ‘Lucani Uniti’: Un secco no all’autonomia differenziata che per quanto ci riguarda, così come concepita, è anticostituzionale.

Mentre sul candidato presidente la nostra decisione è quella di mettere insieme tutte le forze civiche, scegliendolo insieme, senza imposizioni, e non come ha deciso di fare il Pd con ‘Basilicata Casa Comune’ e Chiorazzo.

Questo è un teatro indegno, vergognoso, a cui stiamo assistendo.

La collocazione è un movimento civico nel quale possono confluire tutti gli schieramenti, perché noi rappresentiamo la società civile lucana che si è stancata dell’oligarchia, del modo di fare politica”.