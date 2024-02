Potenza, furgone e auto avvolti dalle fiamme in provincia! Ecco le ultime notizie

Come anticipato, i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, nella giornata di ieri alle ore 18:30 circa, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura e di un furgone in via Berlinguer nel comune di Rionero in Vulture (Pz).

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno trovato un furgone Renault Transit e una Fiat Punto avvolti dalle fiamme.

L’incendio ha coinvolto anche della vegetazione adiacente alla zona dove erano in sosta i veicoli; nessuna persona è stata coinvolta.

Dopo lo spegnimento dei veicoli, è stata messa in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e 118.

Ecco le foto.