Feste Patronali a Satriano di Lucania: quattro giorni di musica dal vivo e il concerto del Cantautore simbolo della nuova canzone napoletana, Sannino. I dettagli

Apre Martedì 13 Agosto, con il concerto del mitico Agostino Gerardi, la quattro giorni di eventi che animerà Satriano di Lucania in occasione delle feste patronali.

A partire dalle 21:30 in Piazza Umberto I, il re del folk lucano farà cantare e ballare il pubblico con i brani che raccontano l’anima musicale della Basilicata.

Mercoledì 14 agosto sarà protagonista la grande musica bandistica con il Concerto Bandistico “Viggiano Città di Maria”, per un viaggio sonoro tra tradizione e virtuosismo.

Giovedì 15 agosto arriva il Radio Carina Live – The Big Show: un evento ricco di ospiti e divertimento con Petros Band (liscio e folk), Gerry Genovese (selezioni musicali anni ’70/’80/’90) e Le Carinas Girl’s, per una serata travolgente e tutta da ballare.

Il gran finale sarà Venerdì 16 Agosto, giorno dei festeggiamenti per San Rocco.

Alle 21:30, sul palco di Piazza Umberto I, si esibirà Andrea Sannino nell’ambito del suo Via Partenope Summer Tour 2025. L’ingresso all’evento sarà gratuito.

Cantautore simbolo della nuova canzone napoletana, Sannino, con la sua voce calda e le interpretazioni intense, porterà in scena uno spettacolo capace di unire le generazioni sotto il segno della musica e dell’emozione.

Il pubblico potrà ascoltare i suoi brani più celebri, tra cui “Abbracciame” – diventato un vero e proprio inno d’amore e appartenenza alla cultura napoletana – e “Via Partenope”, canzone che dà il nome al tour estivo con cui sta attraversando l’Italia.

La serata si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e organizzati dal Comitato Feste Patronali di Satriano di Lucania, con il patrocinio del Comune.