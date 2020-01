Il 2020 regala la prima vittoria al CUS Potenza Rugby! Ecco i dettagli

Inizia con una vittoria il 2020 per il CUS Potenza Rugby che, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di serie C Puglia – Basilicata, giocata Domenica 12 Gennaio al campo scuola di macchia romana, ha battuto la formazione dell’Appia Rugby Brindisi per 48 a 3.

Un match giocato con intelligenza e determinazione da Lotito e compagni che poco hanno lasciato alla compagine brindisina.

La partita inizia subito in discesa per i leoni che, dopo 5 minuti, vanno a segno con il terza linea Alessandro Bellomo che finalizza una lunga azione corale, meta non trasformata e risultato che va sul 5 a 0.

I nero-verdi non abbassano la pressione e si installano nella 22 avversaria.

All’11 capitan Vincenzo Lotito, schierato per l’occasione a mediano di mischia, schiaccia dopo una ripartenza da mischia chiusa, egli stesso trasforma la meta e il risultato va sul 12 a 0.

Il Potenza conduce la gara in maniera ordinata e determinata e lascia poco spazio agli avversari.

In una delle poche occasioni avute durante la partita, l’Appia Rugby piazza al 16’ la punizione del 12 al 3.

I leoni capiscono che non devono abbassare la pressione e riprendono a macinare gioco.

Al 18’ tocca all’estremo Alfonso Lombardi andare a meta, con il risultato che va sul 17 a 3.

Al 28’, invece, c’è la grande soddisfazione per la meta dell’ala, classe 2002, Alessio Lacerra, il quale schiaccia la palla dopo una bellissima azione di tutta la linea arretrata., 22 a 3.

Prima della fine dei primi quaranta minuti, al 34’, c’è gloria anche per il vice capitano e primo centro Michele Ligrani che di potenza buca la difesa avversaria e schiaccia la palla in mezzo ai pali, meta trasformata da Alfonso Lombardi e primo tempo che si chiude sul 29 a 3.

Mister Passarella chiede ai suoi di giocare come nel primo tempo, ovvero accorti, gestendo le energie, ma determinati, e i ragazzi rispondono “presente”.

Al 59’ è ancora una volta Michele Ligrani che si ripete con l’ennesima azione di forza nella quale rompe 3 placcaggi e segna la meta che, trasformata da Alfonso Lombardi, porta il risultato sul 36 a 3.

Il Potenza, nonostante i pochi uomini (saranno solo 17 quelli a referto) e quindi i pochi cambi disponibili, continua nel suo gioco fluido ed efficace.

Al 65’ e successivamente all’80′, il secondo centro, Daniele Volturno, piazza i colpi che chiudono definitivamente la partita; con una delle due mete trasformata da Alfonso Lombardi, il risultato si fissa così sul 48 a 3.

Estrema soddisfazione nelle parole di coach Giovanni Passarella:

“È stata una partita molto ben giocata dai miei ragazzi; venivamo da oltre un mese di inattività (ultimo match giocato con il Santeramo lo scorso 1° Dicembre) e non sapevamo come avremmo risposto sul campo e il risultato è stata una partita davvero entusiasmante.

Oggi, nonostante i pochi numeri dovuti a diverse assenze, siamo riusciti a giocare un ottimo rugby in maniera ordinata ma anche intelligente, gestendo e dosando le energie; inoltre siamo riusciti anche ad adattare diversi giocatori in ruoli chiave e ad avere un gioco molto efficace.

Inoltre c’è immensa soddisfazione per la crescita delle nuove leve stagionali, che partita dopo partita, stanno dimostrando tutto il loro valore ma soprattutto la voglia e la determinazione nel giocare con la maglia nero – verde”.

Prossimo impegno per i nero-verdi potentini sarà Domenica 19 Gennaio, sempre a Potenza, per il recupero del match non giocato lo scorso 22 Dicembre, che vedrà Lotito e compagni affrontare la temibile formazione del Treputium Rugby.

Un match che si profila, quindi, difficile, ma al tempo stesso interessante per i ragazzi guidati da coach Passarella, che vorranno comunque ben figurare e rendere orgogliosi tutti i fan e sostenitori, BCC Basilicata in primis.

Questo il Potenza sceso in campo:

Mussuto (1);

Lombardi M. (2);

Dragonetti (3);

Silletti (4);

Sampogna (5);

Guerra (6);

Trolio (8);

Bellomo (7);

Lotito V. (cap.) (9);

Lotito G. (10);

Lacerra (11);

Ligrani (12);

Volturno (13);

Romano (14);

Lombardi A. (15).

A disposizione:

Gerardi D. (16);