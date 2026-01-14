Il Liceo Scientifico “Giovanni Paolo II” di Maratea ha superato la prima fase di selezione di questo concorso nazionale! In bocca al lupo ragazzi

La Fondazione Diasorin ETS rende noto l’elenco delle 50 scuole secondarie di secondo grado che hanno superato la prima fase di selezione della decima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, accedendo alla fase successiva dell’iniziativa.
Le scuole selezionate provengono da 17 regioni italiane, a conferma di una partecipazione ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale. In particolare, il 40% degli istituti ammessi proviene dal Nord Italia, il 28% dal Centro, mentre il 32% da Sud e Isole.
Anche la Basilicata è riuscita a superare la prima fase di selezione, con un istituto ammesso alla seconda fase del Concorso.
Si tratta del Liceo scientifico ad opzione scienze applicate “Giovanni Paolo II” – Maratea (PZ).
Il concorso della Fondazione Diasorin mette in palio 200.000 euro per il rinnovamento dei laboratori scientifici. In occasione del decennale, la Challenge 2026 si terrà a Roma il 28 maggio.
Complimenti al liceo scientifico di Maratea per essere stato ammesso alle fasi successive del concorso.
In bocca al lupo ragazzi!