Il tunnel di Pazzano tra le opere prioritarie!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del senatore Pasquale Pepe:

“Oggi l’VIII Commissione del Senato ‘Lavori pubblici, comunicazioni’ ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Il parere favorevole ha inserito, tra le opere infrastrutturali prioritarie, anche la Sa/Pz/Ba, in relazione al collegamento SS 407 Basentana/SS 96bis (tunnel di Pazzano).

La strada Sa/Pz/Ba finalmente non è più ‘figlia di un dio minore’, ma a pieno titolo entra a far parte delle opere prioritarie per il Governo nazionale, in quanto infrastruttura in grado di comportare un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale e locale, e per la cui realizzazione si rende necessario accelerare i tempi.

In qualità di Sindaco di Tolve in primis, esprimo viva felicità per questo straordinario risultato, che è stato conseguito grazie ad una collaborazione bipartisan in Senato tra la Lega e le altre forze di maggioranza e, nello specifico, grazie all’intesa con il Sen. Salvatore Margiotta, la quale ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo.

Adesso avanti con risorse, progetto e appalto”.

