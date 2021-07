Inaugurazione Piazza a Potenza: “Dopo un significativo lavoro di pianificazione, potrà essere utilizzata”

Scrivono in una nota i consiglieri di centrosinistra Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca:

“Piazza Albino Pierro, dopo un significativo lavoro di pianificazione partecipata, potrà essere utilizzata dai cittadini.

Nonostante questo, dispiace leggere, da parte dei gruppi consiliari di Lega e Forza Italia, note autocelebrative con l’unico obiettivo di innescare polemiche strumentali.

I consiglieri Leghisti e forzisti dell’amministrazione Guarente pensano ancora una volta di poter prendere in giro i potentini mettendo in pratica un vero e proprio ribaltamento della realtà.

Oggi i gruppi consiliari sopracitati diramano una nota in cui annunciano l’inaugurazione del parco di piazza Albino Pierro: ci sembra un’ottima notizia per tutti i potentini.

Peccato che, all’interno dei comunicati, subito dopo vada in scena un maldestro elenco di falsità e menzogne in puro stile leghista.

Gli amici del carroccio, ad esempio, hanno messo in scena una ricostruzione molto fantasiosa (anche un po’divertente) rispetto a come sarebbero andate le cose, dal loro punto di vista.

Un vero e proprio concentrato di propaganda spicciola, si parla di ‘un parco ridisegnato da questa amministrazione che aveva ereditato un progetto contraddistinto dalla solita cifra stilistica della sinistra potentina: il cemento’.

E poi ancora, si scrive di un’area giochi per bambini a misura di tutti che sarebbe stata ideata dall’assessore Vigilante e del commovente augurio alle future generazioni di vivere nuove ‘notti magiche’ presso il Parco Albino Pierro.

Forse un giorno scopriremo che la nazionale di calcio ha vinto l’europeo grazie al lavoro della giunta Guarente, chissà.

Scherzi a parte, complimenti alla maggioranza per la splendida sceneggiatura ‘fantasy’ relativa alle fasi di progettazione e costruzione del parco, ma tocca a noi ristabilire un minimo di verità rispetto a quanto è accaduto in questi anni.

Punto primo: con determina del 9 ottobre 2015 (giunta De Luca) vengono approvate le opere di completamento della viabilità, opere di urbanizzazione primarie della piazza e opere accessorie.

Immediatamente dopo, l’allora assessore Rocco Pergola (centrosinistra) avvia la pianificazione partecipata con i cittadini definendo insieme ad essi tutti i lavori e gli arredi funzionali al completamento della piazza.

Terminata la fase di confronto, si è avviata la progettazione sulla base delle risorse disponibili e si è giunti all’approvazione del progetto con delibera di giunta dei primi mesi del 2019 che, di fatto, dava l’indirizzo agli uffici per partire con i lavori.

Tutto ciò premesso, ricordiamo agli smemorati leghisti che, dopo l’insediamento della giunta Guarente, i lavori si sono fermati per mesi con pericolosi incidenti che hanno interessato l’area (per fortuna senza gravi conseguenze per una bambina).

Sempre per completezza d’informazione, ricordiamo ai consiglieri di centrodestra che le piazze di questa città sono luoghi di condivisione e di partecipazione democratica per tutti i potentini, non soltanto per i sostenitori di una parte.

Risulta francamente grottesco, inoltre, anche il passaggio in cui si parla dei consiglieri di centrosinistra come ‘cultori del dissesto’: l’assessore Vigilante, insieme ad altri consiglieri della maggioranza attuale, ricordano di aver votato a favore del dissesto o abbiamo assistito ad un raro ma interessante esempio di dissonanza cognitiva?

Ad ogni modo, polemiche e bugie della destra a parte, manifestiamo la nostra soddisfazione per l’apertura di questo nuovo spazio pubblico nella speranza che esso possa essere arricchito da grandi momenti di fermento culturale e di condivisione.

La destra impari a lavorare per garantire opportunità di sviluppo e crescita alla città di Potenza senza raccontare frottole rispetto a coloro che hanno amministrato in passato”.

