E’ previsto alle ore 11:00 di sabato 21 novembre 2020, in via Mazzini nei pressi dell’ex Clinica Luccioni, in occasione della ‘Giornata mondiale dell’albero’, l’incontro con la stampa dell’assessore all’Ambiente Alessandro Galella, nel corso del quale saranno piantate alcune decine di alberi e presentato l’intervento di risistemazione del verde nella zona.

Questa la locandina dell’iniziativa.

