Maratea: un nuovo brutto incendio devasta la pineta! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, alle ore 12,45 circa, sono intervenuti in un vasto incendio nel comune di Maratea (Pz) nei pressi del Pineta Maratea.

Stanno operando per domare l’incendio tre squadre VV.F. provenienti dai distaccamenti di Lauria, Terranova del Pollino e San Chirico Raparo, sul posto anche due Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) per coordinare l’intervento aereo di un elicottero ed un canadair.

Andati in fumo 20 ettari di vegetazione, l’incendio è ancora in atto, nessuna abitazione in pericolo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe e cinque fuoristrada per un totale di diciotto unità.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.

Queste alcune foto.

