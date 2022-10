Meteo Basilicata: superati i 30 gradi oggi e si continuerà domani e dopodomani! Ecco le previsioni aggiornate per Potenza

La presenza di un robusto campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale determina una fase stabile e ben soleggiata su Molise, Puglia e Basilicata con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature in graduale aumento con clima molto mite per il periodo, punte anche prossime o localmente superiori ai 30°C ad inizio settimana.

In Basilicata, per domani, Lunedì 24 Ottobre, è previsto tempo stabile, asciutto e molto mite con temperature massime localmente vicine ai 30°C come per Lavello, punte di 26-27°C altrove.

In particolare che tempo ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 24 Ottobre, avremo giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.

Martedì 25 Ottobre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 25°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Lunedì 24 Ottobre, e di dopodomani.

