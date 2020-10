Muro Lucano: “Diamo valore alla nostra Montagna”! Pioggia di fondi per questi lavori

Così come riportato dal Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro:

“Sono iniziati i lavori per € 300.000,00 per la sistemazione della strada forestale che collega Settacque alla località Vucculi.

Prossimamente è previsto un ulteriore intervento di € 100.000,00 per la messa in sicurezza della stessa area Vucculi, compresa la segnalazione degli inghiottitoi ed un intervento per garantire visite speleo nelle grotte.

Sono investimenti per un totale complessivo di € 400.000,00 ottenuti dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata.

Molti sono i progetti per la nostra Montagna: in programmazione anche attività sui pozzi d’acqua e sulle fontane rurali, ma intanto si concretizzano queste opere a vantaggio degli allevatori e della fruibilità turistica, motore essenziale per l’economia del nostro territorio”.

