Potenza: addio a Clara, ennesima vittima sulle strade della nostra provincia

Ancora uno straziante addio, ancora una vittima sulle nostre strade.

Come tutti ricorderete, ieri i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.P. 43 Montemilone – Venosa.

Arrivati sul posto hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Audi A 3 ed una Fiat Punto.

La donna di 51 anni alla guida della Punto è deceduta, mentre l’uomo di 41 alla guida dell’Audi è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Potenza.

L’ennesima vittima è Clara Ghierghia, madre di due figlie e cancelliera della sezione Gip del Tribunale di Foggia.

E’ proprio l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia a rivolgerle un pensiero dopo l’accaduto:

“Oggi è una giornata triste per il nostro Tribunale.

In maniera tragica e improvvisa è venuta a mancare Clara Ghierghia, da tutti noi conosciuta e apprezzata cancelliera della sezione Gip del Tribunale di Foggia.

Una notizia terribile, che ci sconvolge profondamente, perché porta via prematuramente una persona sorridente e solare, e una cancelliera capace, preparata e solerte.

Mancherà a tutti noi.

Ciao Clara.

RIP”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.

Queste alcune foto dell’accaduto.

