Potenza, ancora topi in città! La denuncia

22 Ottobre 2025

Ancora topi a Potenza.

Dopo la segnalazione di alcuni lettori arrivate alla nostra Redazione nei mesi scorsi, ecco che un cittadino ci espone nuovamente la problematica, immortalando la presenza di questi “ospiti” e dichiarando:

“Ieri pomeriggio in via Filzi vi erano dei ratti lungo la strada.

La strada è frequentata da numerosi pedoni anche a passeggio con cani e corridori mattutini.

Andrebbe fatta una bella derattizzazione“.

Una presenza non nuova in città.

Diversi potentini lamentano di aver notato diversi topi aggirarsi in varie zone del capoluogo.

In tanti a sperare che vengano presi provvedimenti al più presto.

Avete visto anche voi questi roditori camminare liberamente su strade e marciapiedi?