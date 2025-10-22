Potenza: prendono il via due lotti di lavori su queste strade provinciali

Al via gli interventi sulle strade provinciali.
Prendono il via due lotti di lavori sulle strade provinciali; un significativo passo avanti nel piano di miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria.
Sono stati consegnati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 6 – I° Tronco, con un investimento complessivo pari a € 515.000,00.
I lavori, della durata stimata di circa 120 giorni, includono:
- Il ripristino dei tratti interessati da dissesti stradali;
- l’installazione di nuove barriere di sicurezza;
- il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica verticale.
Al via anche i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SP 6 “Appula II Tronco”, SP 22 “di Genzano” e SP 150 “Mulini-Matinelle”.
Gli interventi più significativi previsti in progetto riguardano:
- Il livellamento delle barriere esistenti e la posa in opera di nuove barriere di protezione; risagomatura di tratti stradali;
- taglio erba e pulizia delle cunette;
- rifacimento della segnaletica orizzontale e integrazione di quella verticale.
I lavori, che prevedono un investimento complessivo pari a € 543.879,00, avranno una durata stimata di circa 150 giorni.
Dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano:
“Prosegue l’impegno dell’Ente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle nostre strade.
Questo piano di interventi, parte della programmazione messa in campo dall’Amministrazione, ci permette di risolvere le criticità esistenti migliorando la qualità di vita e la connettività dei nostri territori.”