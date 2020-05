Potenza, atti vandalici in Centro Storico: “massimo sforzo per individuare i responsabili di tali azioni sconsiderate”

Il gruppo Consiliare della Lega al Comune di Potenza esprime:

“solidarietà a quanti, esercenti e Polizia Locale, in un momento così difficile per la nostra comunità, oltre a gestire e a contenere gli effetti della pandemia, sono costretti a fronteggiare anche le bravate e gli atti di vandalismo conseguenti.

Gli episodi che, in queste ultime ore, hanno interessato alcuni esercizi commerciali del centro storico di Potenza evidenziano un’inquietante carenza di senso civico che ci obbliga ad intervenire in maniera decisa.

Nel porci al fianco degli esercenti potentini e di chi ha subito danni alle proprie attività, questo gruppo Consiliare, rivolge un sentito ringraziamento alla Polizia Locale di Potenza per il lavoro che, tra innumerevoli difficoltà, sta svolgendo egregiamente.

Consapevoli del fatto che non è semplice gestire l’emergenza chiede al Corpo di Polizia Locale di profondere il massimo sforzo per individuare i responsabili di tali azioni sconsiderate.

A tale riguardo confida nella consueta, puntuale e rigorosa risposta della Polizia Locale del capoluogo, rammentando che la stessa, nell’espletamento dell’attività d’indagine, potrà avvalersi dell’ausilio degli strumenti di videosorveglianza già attivi.

Allo stesso Corpo di Polizia chiede, peraltro, di intensificare i controlli nei confronti di chi contravviene alle prescrizioni per il conferimento dei rifiuti urbani, nell’ambito della raccolta differenziata.

In questa fase di massima attenzione alle norme igieniche e sanitarie è fondamentale una risposta consapevole dei cittadini di Potenza, ai quali rivolge l’invito a dimostrare, così come in larga parte fatto finora, di essere all’altezza di una grande comunità”.

