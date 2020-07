Potenza Calcio: queste le precisazioni della Società

Di seguito la precisazione della Società dopo il comunicato della Giunta Regionale di Basilicata:

“Il Potenza Calcio comunica che nella mattinata di oggi (15 luglio) il Presidente Salvatore Caiata, insieme ai vice presidenti Maurizio Fontana e Antonio Iovino, ha consegnato la squadra nelle mani del Governatore della Regione Basilicata Vito Bardi e del Sindaco di Potenza Mario Guarente.

La Società smentisce le illazioni sulle presunte difficoltà della stessa, ribadendo che i timori dei massimi dirigenti vertono esclusivamente sulla gestione futura del Club.

Non per ultimo, in riferimento al comunicato emesso dalla Regione Basilicata, si precisa che ad oggi non è stato ricevuto ancora nessun aiuto o sostegno da parte della massima istituzione regionale, pur restando fiduciosi sul futuro operato della Regione Basilicata inerente al contributo regionale per le società calcistiche annunciato dal Governatore Bardi”.

