Potenza, cellulare alla guida: 255 i punti tolti dalle patenti! La Polizia…

Sono 51 le sanzioni erogate, 255 punti decurtati alle patenti di quanti hanno commesso le infrazioni all’articolo 173 del Codice della Strada, per un importo di 8.145 euro.

Questi in sintesi i risultati ottenuti da otto operatori della Polizia locale di Potenza nella settimana dal 3 all’8 febbraio.

Spiega la comandante Anna Bellobuono:

“Abbiamo intensificato i controlli, secondo quanto indicato dall’Amministrazione, all’indomani dell’investimento, che ha avuto conseguenze serie per la vittima, occorso in via Borgo San Rocco, con personale in borghese e auto civetta. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare l’uso del telefono cellulare mentre si guida, comportamento che è tra le principali cause di incidenti stradali, molti dei quali con coinvolgimento di pedoni”.

Spiega il sindaco Mario Guarente:

“Chiederò alla Polizia locale di proseguire in questo importante lavoro, moltiplicando l’impegno affinché un malcostume purtroppo molto diffuso, quello dell’uso dello smartphone mentre si è al volante del proprio veicolo, sia prevenuto e sanzionato, così che tutti possano prendere coscienza di come la distrazione che tale comportamento genera sia di una gravità assoluta e metta a rischio chiunque, anche solo mentre attraversa la strada”.