Potenza: due esemplari di pastore tedesco saranno donati ai Gruppi di Volontariato e di Protezione Civile! I dettagli

Il Comune di Potenza comunica:

“Le molteplici attività messe in campo in fase di prevenzione ed emergenza dalla Protezione Civile rappresentano sempre più una realtà che unisce e moltiplica il senso della comunità.

È ancora vivo nella nostra memoria il periodo appena trascorso dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha coinvolto la nostra Città, l’intero Paese ed il mondo intero.

È proprio in quest’ottica che gli operatori di Protezione Civile delle Istituzioni e del Volontariato devono cogliere ogni opportunità di crescita professionale, al fine di poter essere vero e concreto riferimento nel campo delle più ampie attività di Protezione Civile.

In una simile ottica volta alla continua implementazione delle proprie potenzialità operative i Gruppi di Volontariato e di Protezione Civile ANPS – Sezioni di Potenza e di Matera-, all’insegna di una sempre maggiore strutturazione su base regionale delle rispettive attività, mercoledì 12 c.m., alle ore 17.00, nel piazzale antistante il Comune in via Nazario Sauro, sede COC – COM della Protezione Civile di Potenza, riceveranno ciascuno in consegna uno dei due esemplari di cane pastore tedesco, donati loro dal Gruppo Cinofili Lucani – Delegeazione ENCI, che ne curerà anche l’addestramento specialistico per il previsto impiego nella ricerca di persone e nella pet terapy.

Nella medesima circostanza avrà luogo anche la presentazione del neo costituito Nucleo Sommozzatori, la cui specifica professionalità consentirà, in aggiunta ai piloti di droni abilitati ad operazioni critiche già formati ed operativi da tempo, di garantire, al bisogno, attività di ricerca, controllo e cooperazione nel soccorso in mare.

Saranno presenti il Sindaco della Città di Potenza, Mario Guarente, la Comandante della Polizia , Dott.ssa Anna Bellobuono, e il Resp.le della U.O. Protezione Civle, Giuseppe Brindisi.

Intervengono in rappresentanza della Questura di Potenza il Vicario Dott. Salvatore Barilaro e la Portavoce, Comm. Capo Ditt.ssa Francesca Leanza.

Partecipano, altresì, il Consigliere Nazionale ANPS delegato alla Protezione Civile, Martino Melielo, ed i Presidenti delle Sezioni ANPS di Potenza, Tufanisco Nicola, e di Melfi, De Leo Paolo, nonché il Segretario del Gruppo Cinofili Lucani, Galantucci Rafafele.

Presenti, infine, volontari e mezzi dei Gruppi di Potenza e di Matera”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)