Potenza, facoltà di medicina e chirurgia: altro passo avanti con la nomina del referente regionale! Auguri di buon lavoro

Così si esprime On. Marcello Gemmato, Commissario FdI Basilicata, per la nomina del consigliere regionale Tommaso Coviello a referente regionale per l’istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l’ateneo dell’Unibas:

“Consapevole delle qualità del consigliere regionale Tommaso Coviello, esprimo soddisfazione per la sua nomina.

Si tratta di un evento storico per il mondo accademico lucano, per il sistema sanitario regionale ed ovviamente per gli studenti lucani che sognano il camice bianco, trovando nella propria terra opportunità didattiche e formative.

Augurandogli un buon lavoro, sono pienamente convinto che il Presidente Bardi avrà in Coviello un valido ed instancabile supporto per la delicata fase preparatoria ed organizzativa che richiede un momento così delicato”.

Ecco le parole dell‘On. Salvatore Caiata (FdI):

“La facoltà di medicina e chirurgia in Basilicata rappresenta una grande opportunità ed un notevole passo in avanti per il territorio lucano che potrà nel lungo termine contare su una propria classe medica: il salto di qualità è rappresentato dalla formazione e dalla ricerca.

Auguri di buon lavoro al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Coviello, designato dal Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, quale referente regionale per l’istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l’ateneo dell’Unibas, certo che saprà operare in maniera diligente, ponendo al centro gli interessi dei futuri studenti“.

