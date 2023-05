La Madonna del Sacro Monte di Viggiano ed i culti Mariani lucani raccontati in un libro! Ecco i dettagli

Giovedì 25 maggio 2023 alle ore 19 nel Teatro comunale “Francesco Miggiano” in via Roma 30 a Viggiano è in programma la presentazione del volume “Ways of Mercy in Basilicata”, edito da Graficom srl ed incentrato sulla Madonna del Sacro Monte di Viggiano ed i culti Mariani lucani.

Saranno presenti:

il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala;

il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese;

il Rettore del Santuario di Viggiano, Don Paolo D’Ambrosio.

Interverranno:

il Vice Sindaco di Viggiano, Paolo Varalla;

il Direttore della Struttura di coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio Regionale della Basilicata, Pierluigi Maulella Barrese;

i fotografi Antonio e Roberto Tartaglione;

l’autrice dei testi, Agnese Ferri.

Le conclusioni sono affidate al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

Di seguito la locandina con i dettagli.

