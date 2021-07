Potenza, gestione rifiuti: “Centinaia di lavoratori attendono delle risposte”! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di Centrosinistra al Comune di Potenza Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca:

“Ancora una volta siamo costretti a prendere atto della totale inadeguatezza della giunta comunale e della maggioranza che la sostiene.

All’interno della seduta di ieri (30 giugno 2021) del consiglio comunale, tra le altre cose, era prevista la presa d’atto e l’approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021.

Un tema fondamentale perché riguarda servizi essenziali che devono essere garantiti ai cittadini e soprattutto il futuro di centinaia di lavoratori che attendono da troppi mesi delle risposte.

Segnaliamo che ieri (30 Giugno) era l’ultimo giorno utile per procedere all’approvazione di un provvedimento strategico come questo.

Tutto ciò premesso, dobbiamo dare conto ai cittadini di una situazione grottesca che abbiamo vissuto in prima persona all’interno della massima assise comunale: erano presenti soltanto 13 consiglieri di maggioranza, i lavori sono stati interrotti per mancanza del numero legale.

Se a questo aggiungiamo le pesantissime assenze del Sindaco Guarente e dell’assessore Galella, ci rendiamo effettivamente conto della gravità della situazione.

Ad ogni modo, il Consiglio non ha potuto procedere all’approvazione del piano.

Ciò che è accaduto in queste ore non è altro che la diretta conseguenza di una pessima gestione di tutta la vicenda che parte da lontano.

È certo, infatti, che la bozza di piano è stata inviata dall’ ACTA al Comune oramai circa 4 mesi fa.

Più di 120 giorni in cui la maggioranza non è stata in grado (o non ha voluto) trovare una soluzione ad un problema che, con effetto immediato, si ripercuoterà sulla vita quotidiana dei cittadini.

Sono note, infine, le pesanti difficoltà finanziarie di ACTA.

Con la mancata approvazione del piano, si apre un periodo di inquietudini ed incertezze ancora maggiori per tutti.

Per quanto ci riguarda, non possiamo che manifestare piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti.

Anche in questa occasione, purtroppo, saranno i potentini a dover subire l’incompetenza amministrativa della destra”.

