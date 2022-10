Potenza in campo per la prevenzione e contrasto del maltrattamento dei minori. Questa l’iniziativa

A Potenza sarà presentato mercoledì 5 ottobre 2022, alle 16:30, nel Centro logistico Eccedenze – Magazzini sociali, in via Racioppi n.10, rione Lucania, il progetto ‘Sottosopra’ – Insieme per ricucire i sogni, iniziativa che sarà illustrata dalla responsabile Samantha Fusiello, della Cooperativa Progetto Popolare.

L’appuntamento, nel corso del quale sarà affrontato il tema della prevenzione e contrasto del maltrattamento dei minori, vedrà i saluti iniziali affidati all’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno e al presidente dell’associazione ‘Io Potentino onlus’ Francesco Romagnano.

A seguire prevista una tavola rotonda alla quale prenderanno parte:

la dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Lorenzo Milani’ Marcella Marsico;

il parroco di San Giuseppe don Sergio Sannino;

la responsabile della Caritas diocesana Marina Buoncristiano;

l’avvocata Francesca Sassano;

la presidente dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata Luisa Langone;

il presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali di Basilicata Giuseppe Palo;

la presidente del Tribunale per i minorenni Valeria Motaruli;

la coordinatrice dell’Ufficio di Piano comunale Marilene Ambroselli;

il dirigente dell’Unità di direzione comunale ‘Servizi alla Persona’ Giuseppe Romaniello, Angelina Marsicovetere per il Dipartimento regionale Politiche alla persona.

Sarà Anna Andretta, presidente della cooperativa sociale Ethos a coordinare gli interventi.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

