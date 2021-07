Potenza, in difficoltà 1300 famiglie lucane: proclamato lo sciopero di questi lavoratori

Questa mattina siamo stati ascoltati da sua Eccellenza il Prefetto Annunziano Verdè – Dichiara la Segreteria Regionale della FIT-CISL di Basilicata:

“A seguito della protesta messa in campo dalla FIT-CISL per il mancato pagamento dei lavoratori della SITA SUD, siamo stati ricevuti dal Prefetto, al quale abbiamo avuto modo di raccontare il paradosso che si sta vivendo nel settore trasporti in Basilicata, un settore che soffre il rimpallo di responsabilità tra Aziende, Provincie di Potenza e Matera e Regione Basilicata.

Crediamo siano quantomeno idilliache e kafkiane le motivazioni rilasciate dai vari attori di questa triste storia, motivazioni che non combaciano mai tra loro, ma che tendono ad essere non verità giornaliere, delle quali gli unici a pagarne le scotto sono i lavoratori, che vivono una costante incertezza e sofferenza.

Il Prefetto Verdè ha preso impegno di convocare a stretto giro le Provincie la Regione e il Cotrab, così da poter ricercare insieme alla FIT-CISL una soluzione immediata e duratura a questa commedia che si potrebbe definire comica, ma che di comico non ha nulla considerato che si sta parlando di circa 1300 Famiglie Lucane.

Per tutelare al meglio i lavoratori come FIT-CISL, abbiamo proclamato uno sciopero il 26 Luglio,, sciopero che sarà preceduto da molteplici assemblee sui luoghi di lavoro, nelle quali spiegheremo a gran voce quanto sta accadendo, e le azioni che abbiamo messo, e metteremo in campo, per contrastare la distruzione del settore, già subodorata da anni solo dalla FIT, e che si sta tristemente realizzando.

