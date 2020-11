Potenza, in provincia ancora un professore positivo

“L’istituto che ospita la scuola media inferiore di Albano di Lucania (PZ), è stata chiuso in via precauzionale e lo resterà fino a sabato, per consentire la sanificazione dei locali a seguito del registrarsi di un caso di positività al Covid di un docente.

Tutte le norme in materia di prevenzione e precauzione, previste in questi casi, sono state rispettate e per questo si è deciso di procedere alla sospensione delle attività didattiche”.

Lo ha comunicato il Sindaco di Albano di Lucania, Rocco Guarino.a

