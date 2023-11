Potenza: “in questa zona crolli e allagamenti ma si continuano ad abbattere alberi per costruire appartamenti”! La protesta in corso

Una fiaccolata per dire no all’abbattimento del boschetto di via Maratea a Potenza, che lascerà spazio alla realizzazione di un edificio con dieci appartamenti.

Spiega rainews che sono “nove le sigle di associazioni coinvolte, dal WWf a Libera, dal Cestrim al comitato di quartiere, che hanno manifestato con slogan e striscioni.

Residenti del rione e non sono scesi in strada per accendere i riflettori sulla necessità di preservare il verde cittadino.

Ma anche per sottoporre alle istituzioni il problema della tenuta idrogeologica del terreno, in un’area in cui negli anni passati, ma anche di recente, si sono verificati crolli e allagamenti, spesso dopo l’apertura di nuovi cantieri edili.

Il tema preoccupa particolarmente i cittadini, che chiedono chiarezza sulle procedure di concessione edilizia ai privati e sull’eventualità di revisionare piani e regolamenti urbanistici, anche alla luce dei fenomeni atmosferici legati ai cambiamenti climatici.

Intanto, sono state annunciate per i prossimi giorni nuove azioni di protesta davanti alle sedi di uffici pubblici cittadini”.