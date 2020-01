Potenza: intervento di 2 squadre dei Vigili del Fuoco in questa zona! Le foto

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, su alberi danneggiati dagli ultimi eventi atmosferici accaduti nella nostra provincia.

Alle ore 09:10 circa di questa mattina, sono impegnate due squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Potenza con autopompa ed autoscala per un totale di sette uomini, il tutto è accaduto in via Dei Mille a Potenza.

I Vigili del fuoco hanno rimosso le parti pericolanti in imminente pericolo di caduta e liberato le carreggiate per consentire il ripristino della circolazione stradale.

Sul posto Polizia Locale per regolare la viabilità ed ufficio tecnico comunale.

Queste le foto degli interventi.