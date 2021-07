Potenza: l’abbronzatura perfetta inizia con i cibi giusti! Ecco l’evento per conoscerli e assaporarli

È dedicato alla frutta e alla verdura della stagione estiva, ricche di vitamine per un’abbronzatura al top a km zero, l’appuntamento in programma Sabato nei mercati di Campagna Amica della Coldiretti a Potenza e a Matera.

Nel capoluogo di regione, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, prevista una esposizione e degustazione di frutta, verdura e gelato, oltre ad attività didattiche dedicate ai bambini.

Nella Città dei Sassi, dalle 11:30 alle 14:30, l’agri chef dell’agriturismo in città si esibirà in una cooking demo di ricette a base di frutta e verdura ricche di vitamina D e ne spiegherà le proprietà nutritive e nutrizionali.

Inoltre verrà offerto al pubblico un pinzimonio di verdure a km0 che favoriscono l’abbronzatura e l’idratazione.

Spiega il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

“È risaputo che un’abbronzatura perfetta inizia in campagna dove troviamo tanti prodotti di stagione ricchi di vitamine che fanno bene al corpo e aiutano ad avere una tintarella perfetta.

In concomitanza con l’arrivo dell’estate, nelle nostre strutture di Potenza e Matera sono arrivati i ‘cibi che abbronzano’.

Se carote, radicchio e albicocche sono in cima alla hit parade dei cibi che aiutano a prendere la tintarella in maniera naturale, non vanno sottovalutate le proprietà abbronzanti di cicoria, meloni, lattughe varie, sedano, peperoni e pomodori.

Il cosiddetto ‘cibo che abbronza’ e che favorisce, grazie alla presenza della Vitamina A, la produzione nell’epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore scuro alla pelle”.

La visita ai due mercati di Campagna Amica sarà anche l’occasione per insegnare ai più piccini il gusto dei sapori genuini a km zero, per una merenda tutta da gustare.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)