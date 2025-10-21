Potenza, l’Ospedale in centro per l’Ottobre Rosa: visite gratuite alla Torre Guevara

Proseguono le iniziative promosse dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in occasione dell'”Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne, con un open day in programma domenica 26 ottobre, dalle ore 10:00, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza.

Durante la giornata, saranno effettuate 20 ecografie gratuite alla tiroide e al fegato, a cura del dottor Nello Buccianti, direttore di Medicina Interna dell’ospedale San Carlo, con il supporto dell’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato.

Le visite sono rivolte alle donne che desiderano prendersi cura del proprio benessere attraverso controlli semplici ma fondamentali per la diagnosi precoce di eventuali patologie.

“L’iniziativa – spiega il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – rientra nel più ampio programma di attività che l’Azienda sta realizzando nel mese di ottobre per promuovere la prevenzione e la consapevolezza della salute femminile, in un’ottica di vicinanza e attenzione alle esigenze delle donne.

Il nostro impegno – ricorda il Dg – è un valore costante, infatti, l’Aor fa parte della rete nazionale degli ospedali che hanno ottenuto i tre Bollini Rosa, assegnati dalla Fondazione Onda, come riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine.

Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 22 ottobre 2025.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Questa la locandina dell’iniziativa.