Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 11:00 del 22/10/2025 alle 13:00 del 22/10/2025 in:
- Via della Botte e zone limitrofe.
Facciamo sapere atutti del disagio.
Con l’approvazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete…
In Piazza Europa, il giorno 16 Ottobre, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, si è svolta una manifestazione dedicata alla sicurezza stradale…
Sua Eccellenza Mons. Davide Carbonaro, Vescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, oggi ha incontrato i giovani del Comune di Marsicovetere. “Dall’Istituto Tecnico alla scuola dell’infanzia, passando…
Il Comune di Lavello avvisa tutta la cittadinanza che qualche giorno fa un nostro concittadino è rimasto vittima della cosiddetta “truffa dello specchietto”. In pratica,…
“Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria…
Al via gli interventi sulle strade provinciali. Prendono il via due lotti di lavori sulle strade provinciali; un significativo passo avanti nel piano di miglioramento…
Ancora topi a Potenza. Dopo la segnalazione di alcuni lettori arrivate alla nostra Redazione nei mesi scorsi, ecco che un cittadino ci espone nuovamente la problematica, immortalando…
La Basilicata esulta con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, colpo da 22.500 euro a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza, grazie a un terno…
Il Gruppo Santangelo affermato sul territorio da tre generazioni in ambito logistico, turistico e commerciale con il marchio GRANDITERRE leader nel settore cerealicolo, ricerca le…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Fim Fiom Uilm Fismic: “Per la giornata di domani, 23 ottobre, in occasione dell’incontro previsto presso la Regione…
Una delegazione composta dal Presidente del Consiglio comunale di Potenza, Pierluigi Smaldone, dal Presidente della 1^ Commissione Consiliare, Carmine Davide Pace e dal Responsabile della…
La comunità di Avigliano si stringe intorno a Don Rocco Moscarelli che celebra il venticinquesimo di ordinazione presbiterale. L’Arcivescovo durante l’omelia lo ha invitato: “A…