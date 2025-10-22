ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

22 Ottobre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 11:00 del 22/10/2025 alle 13:00 del 22/10/2025 in:

  • Via della Botte e zone limitrofe.

Facciamo sapere atutti del disagio.